Путешествия, медицина, банковские услуги: в миграционной службе пояснили преимущества электронного паспорта
Об этом Соколюк заявил на презентации цифровых паспортов в приложении "Дия", передает Еспресо.TV.
"Теперь цифровые паспорта стали аналогом бумажных. Паспорт в смартфоне позволит в некоторых жизненных ситуациях не носить с собой ID-карту и выписку из нее", - заявил Соколюк.
Соколюк также отметил, что электронный паспорт можно будет использовать на почте, в магазине, путешествовать внутри страны, а также использовать в медучреждениях и банках.
"В случае отсутствия ID-карты вы сможете оцифровать свой загранпаспорт. Стоит отметить, что пока выехать по электронному загранпаспорту невозможно, но это работает, не только Украина, но и весь мир. Во время карантина цифровой паспорт может быть предъявлен полицейским для идентификации, если вас остановили. Можно использовать на почте для получения посылок или писем. Можно использовать паспорт в смартфоне для покупки алкогольных напитков, будет подтверждение достижения совершеннолетия. С помощью приложения Дия и цифровых документов можно путешествовать внутри страны воздушным транспортом или железнодорожным. Также можно будет использовать в медицинских, банковских учреждениях", - подчеркнул Соколюк.
Он также отметил, что сейчас работают над тем, чтобы цифровой паспорт можно было использовать для получения бюллетеня на выборах.
- Напомним, 15 апреля Кабмин принял постановление, которым электронные паспорта - внутренние и зарубежные - приравниваются к обычным.
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