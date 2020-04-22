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Espreso.tvОбществоПрограмма по восстановлению экономики ЕС на 540 млрд евро должна заработать к июню

Программа по восстановлению экономики ЕС на 540 млрд евро должна заработать к июню


фото: reuters
Программа помощи от Европейского Союза на 540 млрд евро для восстановления экономики блока после пандемии коронавируса должна начать действовать до 1 июня

Об этом пишет " Европейская правда " со ссылкой на письмо председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 21 апреля лидерам 27 стран ЕС накануне онлайн-саммита сообщества.

"9 апреля Еврогруппа согласовала пакет на сумму 540 млрд евро с тремя важными системами защиты суверенов, частных компаний и защиты занятости. Мы должны принять эти важные инициативы и настаивать на том, чтобы они стали доступны как можно скорее. Цель должна заключаться в том, чтобы эти три сети безопасности начали работать до 1 июня ", - заявил Мишель.

По его словам, лидеры также обсудят идею создания Европейского фонда восстановления, который также прошел обсуждение в Еврогруппе, но еще не был согласован.

"Мое предложение заключается в том, чтобы мы согласились работать над созданием такого фонда как можно скорее. Он должен быть достаточного масштаба, ориентированным на наиболее пострадавшие сектора и географические районы Европы, и должен быть направлен на преодоление этого беспрецедентного кризиса. С этой целью я предлагаю поручить комиссии провести анализ для точных потребностей и подготовить предложение, соответствующей проблеме, с которой мы сталкиваемся ", - заявил Мишель.

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