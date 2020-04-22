Представитель ЕС Боррель заявил, что его первый визит после карантина будет в Украину
22 апреля, 2020, 22:55
Высокий Представитель ЕС Жозеп Боррель намерен осуществить первый зарубежный визит именно в Украину, потому что его отменили из-за карантина
Об этом сообщает Укринформ.
"Этот вопрос я согласовал вчера с министром иностранных дел (Украины). Вы знаете, что последний визит, который я был вынужден отменить до кризиса, был визит в Украину. Я постоянно настаивал в своей команде: мы дожны поехать в Украину. Но потом они убедили меня, что в тех условиях это была не очень хорошая идея. Немедленно после того, как мы приняли решение не ехать в Украину, все начали закрывать границы и отменять рейсы. Поэтому, в конце концов, это было неизбежно. Но первое, что я сделаю, когда мы вернемся к нормальности - это посещу Украину", - сказал Борре ь.
- Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил, что Россия и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ в ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителям международных неправительственных и гуманитарных организаций.
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