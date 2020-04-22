Правительство установило госрегулирование цен на продукты и медсредства на время действия карантина

22 апреля, 2020, 15:20

Кабинет министров на время действия карантина установил государственное регулирование цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты. Также под регулирование попали лекарственные средства и более 10 видов антисептиков

Соответствующее решение правительство приняло с доработкой на заседании в среду, передает ЭП.

Сначала в перечень лекарств, цены на которые должны подлежать декларированию, были включены семь препаратов, однако в однодневный срок Министерство здравоохранения должно доработать этот список с учетом перечня лекарственных средств, включенных в протоколы лечения COVID-19.

Как свидетельствует проект соответствующего постановления в повестке дня правительственного заседания в среду, в перечень социально значимых товаров правительство внесло:

Товары, имеющие социальную значимость:

1) крупа гречневая

2) сахар песок

3) мука пшеничная (высший сорт)

4) макаронные изделия отечественного производства

5) молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

6) хлеб ржано-пшеничный

7) яйца куриные категории С1

8) птица (тушка куриная)

9) вода минеральная без газа

10) масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

1) Paracetamol

2) Azithromycin

3) Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

4) Ampicillin

Amoxicillin

5) Ce fi riaxone

6) Moxi fl oxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства:

1) Хлоргексин (Clorhexidine)

2) Этанол (Ethanol)

3) повидон йода (Povidone iodine)

4) Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)

5) Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)

6) Хлороксиленол (Chloroxylenol)

7) спиртосодержащей антисептик для рук карманный

8) Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

9) Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

10) Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки

11) Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Добавлены Уполномоченным по правам человека

гидроксихлорохин

Фавипиравир

Ремдесивир

Средства индивидуальной защиты

1) Шапочка медицинская одноразовая

2) Медицинская маска

3) Халат изоляционный медицинский одноразовый

4) Костюм биологической защиты/комбинезон

5) Водонепроницаемые лабораторные костюмы

6) Перчатки медицинские стерильные или нестерильные

7) Перчатки нитриловые

8) Перчатки латексные неопудренные

9) Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)

10) Полнолицевая маска/полумаска

11) Защитный щиток

12) Защитные очки

13) Респиратор FFP2 или FFP3

14) Фартук медицинский

15) Бахилы одноразовые

16) Резиновые сапоги

17) Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук

18) Медицинская марля

19) Защитная полумаска

20) Фильтры для полнолицевых и полумасок.

Согласно проекту постановления предлагается ввести декларирование изменений розничных цен в случае их изменения уровня на дату вступления в силу указанного решения. В частности, задекларировать повышение цен в случае вступления в силу проектом постановления необходимо будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более чем за 15 дней - в случае повышения на 10-15%, за три дня при повышении на 5-10 %.

Согласно проекту постановления, оно должно вступить в силу через десять дней после его опубликования и будет действовать до окончания карантина.