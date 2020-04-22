Правительство хочет забирать в бюджет 95% прибыли Нафтогаза и 75% - ПриватБанка
22 апреля, 2020, 14:57
Кабинет министров Украины готовит постановление для установления обязательной доли отчислений чистой прибыли, полученной государственными компаниями в 2019 году, в бюджет
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания правительства 22 апреля, передает hromadske .
"Предлагается установить базовый норматив для ПриватБанка на уровне 75% (прибыли за 2019, которые компания выплатит в бюджет - ред.), для НАК Нафтогаз - на уровне 95%", - сообщил Марченко.
В правительстве решили дать поручение Министерству финансов разработать постановление, в рамках которой установят часть прибыли, которую госкомпании перечислят в бюджет.
- Напомним, с 1 января 2019 года Кабинет министров повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-