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Espreso.tvОбществоПоявилась повестка дня внеочередного заседания Рады

Появилась повестка дня внеочередного заседания Рады


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 24 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ на 13 часов 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении .

На заседании рассмотрят:

1) проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".
2) проект об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закон проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине"
3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии
4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов
5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
6) проект закона о внутреннем водном транспорте
7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи)
8) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования
9) проект постановления Верховной Рады Украины о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины

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