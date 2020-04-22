Появилась повестка дня внеочередного заседания Рады

22 апреля, 2020, 17:09

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 24 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ на 13 часов 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении .

На заседании рассмотрят:

1) проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

2) проект об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закон проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине"

3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии

4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов

5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

6) проект закона о внутреннем водном транспорте

7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи)

8) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования

9) проект постановления Верховной Рады Украины о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины