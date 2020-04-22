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Espreso.tvОбществоПосол США раскритиковал Россию за бездействие в защите журналистов

Посол США раскритиковал Россию за бездействие в защите журналистов

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал "отсутствие действий" власти РФ по защите журналистов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Посол говорил об обвинении в экстремизме против журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой и угрозах, которые высказал лидер Чечни Рамзан Кадыров в адрес руководителя северокавказского бюро Радио Свобода Аслана Дукаева.

Дипломат также упомянул об угрозах Кадырова в адрес журналистки издания "Новая газета" Елены Милашиной.

  • Украина заняла 96 место в рейтинге "Индекс свободы прессы", это на шесть позиций выше по сравнению с прошлым годом.
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