Посол США раскритиковал Россию за бездействие в защите журналистов

22 апреля, 2020, 20:47

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал "отсутствие действий" власти РФ по защите журналистов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Посол говорил об обвинении в экстремизме против журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой и угрозах, которые высказал лидер Чечни Рамзан Кадыров в адрес руководителя северокавказского бюро Радио Свобода Аслана Дукаева.



Дипломат также упомянул об угрозах Кадырова в адрес журналистки издания "Новая газета" Елены Милашиной.