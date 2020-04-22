Переслал из тюрьмы: Сенцов анонсировал выход апокалиптического романа, написанного за решеткой в РФ

22 апреля, 2020, 16:10

Режиссер и писатель Олег Сенцов анонсировал фантастический роман "Другу також варто придбати", написанный в 2017-м во время заключения в российской колонии в Якутии

Об этом говорится на официальном сайте издательства ВСЛ.

Апокалиптический роман будет называться "Другу також варто придбати", который Сенцов написал во время заключения в российской колонии в Якутии в 2017 году.

Главный герой Джим Гаррисон. Он сидит в туалете и листает почти "подпольные" журналы, его жена - готовит завтрак. Это должен быть обычный день обычных людей, но неожиданно в город начинается вторжение: из глубин космоса, неравнодушного к судьбе человеческой цивилизации, прилетел... рай. А кто же не мечтает о счастливом контакте с внеземным разумом и не верит, что высший интеллект - однозначно хороший? Даже если представители похожи на ящериц и стремятся обратить землян - ради их же спасения - к естественной жизни, а их методы подальше больше напоминают "аборигенам" самые страшные моменты земной истории.

Главная тема романа - это стремление общества, более технически и интеллектуально развитого, навязать свои правила жизни менее развитому.

"Роман "Другу також варто придбати" был задуман в рамках трилогии, когда я писал свой первый роман "Купите книгу - она смешная". Тогда, в 2010 году, я не думал, что книги будут изданы, тем более написанные в таком несерьезном стиле. Но я пообещал себе, что если первый роман когда-нибудь будет издан и будет больше 18-ти читателей, то я напишу второй, а затем, возможно, и третий. Уже находясь в заключении, на тот момент в северном якутском лагере в 2017 году, я узнал, что моя книга издана, и начал получать положительные отзывы от простых читателей. Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за три месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019 года, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, поскольку не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой (в то же время были отправлены "Маркетер" и сценарий нового фильма) ", - рассказывает Сенцов о работе над романом.