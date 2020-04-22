Оккупанты минируют потенциальные участки разведения войск на Донбассе, - разведка

22 апреля, 2020, 16:40

Террористы на Донбассе устанавливают минные поля на потенциальных участках разведения войск

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Оккупанты устанавливают дополнительные минные поля с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

Также враг удерживает на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения. Как отмечается, они находятся в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.