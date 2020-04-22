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Espreso.tvОбществоОккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, в том числе из запрещенного вооружения

Оккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, в том числе из запрещенного вооружения

В течение 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим защитникам вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединское.
По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин. А после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
По опорным пунктам оккупантов, с которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются.

 

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