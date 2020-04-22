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Espreso.tvОбществоОБСЕ сообщила о новых случаях препятствования оккупантов работе наблюдателей

ОБСЕ сообщила о новых случаях препятствования оккупантов работе наблюдателей

21 и 22 апреля боевики российских вооруженных формирований на Донбассе помешали работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Так, 21 и 22 апреля оккупанты запрещали доступ наблюдателям при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: 2 раза в Донецкой области и 1 раз в Луганской области.

Кроме того, патрулям СММ отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 1 раз в Донецкой области и 1 раз в Луганской области.

21 и 22 апреля на блокпосту оккупантов южнее моста возле Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) террористы в одном случае запретили патрулям миссии проход в неподконтрольные правительству районы, а в другом случае - в подконтрольные правительству районы, объяснив это закрытием блокпоста из-за коронавируса.

22 апреля на блокпосту возле Горловки патруль ОБСЕ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что поперек дорожного полотна были установлены дорожные шипы, а посреди дороги - предупредительный знак о минной опасности.

21 апреля на блокпосту возле н.п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) оккупанты 1 раз отказали наблюдателям в проезде в подконтрольные правительству районы и 1 раз - в неподконтрольные правительству районы. В первом случае террористы объяснили это "необходимостью получить разрешение от членов вооруженных формирований старшего ранга", во втором - карантинными ограничениями.

  • Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ заявили о регулярном препятствовании их работе террористами "ЛНР" и "ДНР".
  • Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил , что РФ и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ в ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителей международных неправительственных и гуманитарных организаций.
  • 13 апреля патруль СММ ОБСЕ в составе четырех сотрудников на двух автомобилях попал под автоматный обстрел возле железнодорожного вокзала в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

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