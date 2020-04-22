Начало эпохи "Бе-бе-бе", - соцсети о вице-премьерстве Саакашвили

22 апреля, 2020, 14:57

Возможность назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ всколыхнула украинские соцсети. Горькие шутки авторов граничат с критикой и непониманием логики такого назначения

Еспресо.TV собрало для Вас подборку самых интересных реакций пользователей украинского Facebook.

Военный эксперт и представитель "Демсокиры" Александр Карпук поделился фотожабой:

Работник Prozorro Алексей Краснощеков назвал новости о Саакашвили "началом эпохи" Бе-бе-бе ".

Блогеры и политики начали делиться шутками:

Алексей Кафтан увидел в Саакашвили аналогию со скитальцем-грешником.

Член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Локацька заметила, что хочет увидеть противостояние Авакова и Саакашвили.

Виктор Трегубов считает кадровую политику президента "кастингом"

Журналист Сергей Руденко вспомнил о скандале с деньгами "кошелька Януковича" Александра Курченко, которые якобы получал Саакашвили.

Игорь Соловей поделился мнением грузина, который есть якобы личным врагом Саакашвили. Тот считает, что Саакашвили предал Родину и скрылся, оставив Грузию без главнокомандующего.

Марк Савчук отметил, что Михаил Саакашвили публично называл своими врагами Коломойского, Авакова и Медведчука. "Мы будем смотреть как Саакашвили жмет руку Авакову, говорит что Коломойский уже" играет по правилам ", а Медведчук" знает свое место ". В то же самое время Украина будет становится все беднее (из-за бешеной коррупции всех трех", - считает он.

"Именно Саакашвили может обеспечить максимальную бессодержательность и популистичнисть. И продемонстрировать ее тупиковость. Да, украинцам в процессе тоже будет больно. Однако, повышение уровня сознания всегда является результатом фрустрации", - считает Андрей Зинченко.

Политический обозреватель Евгений Магда отметил, что скамейка запасных у Зеленского окончательно закончилась

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