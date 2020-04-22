На период карантина украинцам будут предлагать работу с зарплатой до 8 тыс. грн, - Шмыгаль
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина .
"Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то чо в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора... Недорогих (рабочих мест, - ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 грн ", - сказал он.
В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства вспомнил и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тыс. рабочих мест и еще около 150 тыс. - в сопутствующих сферах.
Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства".
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