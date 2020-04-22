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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине 23 медика больны COVID-19

На Николаевщине 23 медика больны COVID-19

В Николаевской области 23 медицинских работника инфицированы коронавирусом

Об этом сообщил областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Вообще в области зарегистрировано 99 случая COVID-19. Вместе с тем, отметим, что за прошедшие сутки в статистике не фигурировали медицинские работники.

Выявлено за сутки подтвержденных случаев - 16.

 

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