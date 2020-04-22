На Николаевщине 23 медика больны COVID-19
22 апреля, 2020, 15:16
В Николаевской области 23 медицинских работника инфицированы коронавирусом
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