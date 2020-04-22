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Espreso.tvОбществоНа ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 млн грн

На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 млн грн


фото: reuters
Кабинет Министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в результате пожара в Житомирской многие остались без крыши над головой. Из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.

"Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня ", - отметил премьер.

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