На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 млн грн

22 апреля, 2020, 13:43

Кабинет Министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в результате пожара в Житомирской многие остались без крыши над головой. Из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.

"Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня ", - отметил премьер.