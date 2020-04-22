На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 млн грн
22 апреля, 2020, 13:43
Кабинет Министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в результате пожара в Житомирской многие остались без крыши над головой. Из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.
"Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня ", - отметил премьер.
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