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Espreso.tvОбществоНа Хмельнитчине коронавирус обнаружили у 15 медиков

На Хмельнитчине коронавирус обнаружили у 15 медиков


фото: reuters
В Хмельницкой области по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтвердили более 60 случаев коронавируса, из них 15 - у медицинских работников

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

"На 10:00 22.04.2020 года всего с начала эпидемии на территории области подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 62 человек, в том числе у 2 детей и у 15 медработников", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксированы 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: у 2 жителей Летичевского района (монастырь), у 6 - Чемеровецкого района и у 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больницы.

От коронавируса уже выздоровели 6 человек, среди них один медработник. Жертвами болезни стали 4 человека. Среди умерших также 1 медик.

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