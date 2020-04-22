Льготы, скидки, бизнес-возможности: вице-премьер Федоров назвал преимущества электронных студенческих билетов

22 апреля, 2020, 18:02

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал преимущества цифровых студенческих и отметил, что они полностью заменят пластиковые

Об этом Федоров сообщил на презентация цифровых паспортов в приложении "Дия", передает Еспресо.TV.

"Мы запустили электронные студенческие. Мы также на передовой в мире по этой услуге. Потому что у нас до миллиона студентов. Сегодня они имеют возможность использовать электронные студенческие, которые полностью заменят пластик. Это экономно, это очень удобно", - заявил Федоров.

Вице-премьер отметил, что сейчас студенты могут спокойно пользоваться цифровым студенческими и применять в ряде сфер.

"Они могут идентифицировать особу, подтверждать статус "студент", льготный проезд, скидки в музеях, получение скидок в госучреждениях в сфере культуры, получение скидок, где они предусмотрены. Открывается очень много бизнес-возможностей", - отметил Федоров.

Он также отметил, что было тестирование, где 5 тыс. студентов протестировали эту услугу.

Федоров добавил, что теперь студенческие можно проверить: настоящие ли они.

"Когда был пластик - его можно было подделать, как любой документ, а сегодня система QR-кодов на каждом документе, его невозможно подделать. Он действует три минуты и запрос идет в реестр", - сообщил вице-премьер.

Напомним, 15 апреля Кабмин принял постановление, которым электронные паспорта - внутренние и зарубежные - приравниваются к обычным.

Во время презентации цифровых паспортов в приложении "Дия", 22 апреля, председатель государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что паспорт в смартфоне позволит в некоторых ситуациях не носить с собой ID-карту и выписку из нее и назвал, где можно воспользоваться электронным паспортом.

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