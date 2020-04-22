 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна держится почти без изменений

Курс валют: гривна держится почти без изменений

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 1 копейку

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом официальный курс доллара на 21 апреле установлен на уровне 27,08 гривны.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,35 гривны. По состоянию на 21 апреля курс был 29,42 гривны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать