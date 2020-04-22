Курс валют: гривна держится почти без изменений

22 апреля, 2020, 10:22

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 1 копейку

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом официальный курс доллара на 21 апреле установлен на уровне 27,08 гривны.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,35 гривны. По состоянию на 21 апреля курс был 29,42 гривны.