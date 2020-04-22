Коронавирус может вызвать голод "библейских масштабов", - ООН
Об этом сообщил директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в интервью Guardian .
"Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим о экстремальных условиях, о чрезвычайном положении - люди буквально маршируют на грани голода. Если мы не найдем пищу людям, люди умрут", - отметил функционер ООН.
По его мнению, пандемия коронавируса забросила человечество на неизведанную территорию.
"Теперь, Боже мой, это идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов", - отметил Бизли.
Он подчеркнул, что более 30 развивающихся стран, могут страдать от массового голода, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.
Бизли считает, что слабая система здравоохранения многих развивающихся стран, не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, последует за пандемией, приведет к огромной нагрузки на ресурсы.
"Это больше, чем просто пандемия - это эпидемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - заявил он.
21 апреля Бизли передал послание Совбеза ООН, предупредив мировых лидеров о том, что они должны действовать быстро. Он призвал их оказать обещанную помощь в размере около $ 2 млрд.
Еще $ 350 млн нужны для организации логистики для доставки продовольствия и медикаментов, включая средства индивидуальной защиты в отдаленные уголки мира.
Согласно отчету ООН, по меньшей мере 265 млн человек оказались на грани голода в результате пандемии коронавируса, что вдвое больше число, находилось под угрозой пандемии.
По словам Бизли, ни одна из этих смертей не является неизбежной и голода можно избежать, если действовать уже сейчас.
Он призвал страны не вводить запреты на экспорт или другие ограничения на поставки продовольствия через границы и предупредил, что на предотвращение угрозы голода уйдут месяцы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл