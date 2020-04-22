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Espreso.tvОбществоКоронавирус может вызвать голод "библейских масштабов", - ООН

Коронавирус может вызвать голод "библейских масштабов", - ООН


фото: reuters
Пандемия коронавируса может вызвать голод "библейских масштабов", если не начать бороться с ним сейчас, считают в ООН

Об этом сообщил директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в интервью Guardian .

"Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим о экстремальных условиях, о чрезвычайном положении - люди буквально маршируют на грани голода. Если мы не найдем пищу людям, люди умрут", - отметил функционер ООН.

По его мнению, пандемия коронавируса забросила человечество на неизведанную территорию.

"Теперь, Боже мой, это идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов", - отметил Бизли.

Он подчеркнул, что более 30 развивающихся стран, могут страдать от массового голода, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.

Бизли считает, что слабая система здравоохранения многих развивающихся стран, не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, последует за пандемией, приведет к огромной нагрузки на ресурсы.

"Это больше, чем просто пандемия - это эпидемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - заявил он.

21 апреля Бизли передал послание Совбеза ООН, предупредив мировых лидеров о том, что они должны действовать быстро. Он призвал их оказать обещанную помощь в размере около $ 2 млрд.

Еще $ 350 млн нужны для организации логистики для доставки продовольствия и медикаментов, включая средства индивидуальной защиты в отдаленные уголки мира.

Согласно отчету ООН, по меньшей мере 265 млн человек оказались на грани голода в результате пандемии коронавируса, что вдвое больше число, находилось под угрозой пандемии.

По словам Бизли, ни одна из этих смертей не является неизбежной и голода можно избежать, если действовать уже сейчас.

Он призвал страны не вводить запреты на экспорт или другие ограничения на поставки продовольствия через границы и предупредил, что на предотвращение угрозы голода уйдут месяцы.

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