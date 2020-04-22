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Espreso.tvОбществоКабмин планирует смягчить условия обсервации, - Шмыгаль

Кабмин планирует смягчить условия обсервации, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая, однако с некоторыми смягчениями

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мероприятий", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также добавил, что 11 мая рассматривается как "желаемая граница", после которой будут поступать положительные данные, и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

"Мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов", - добавил он.

По его словам, по расчетам НАН, в Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

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