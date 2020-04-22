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Espreso.tvОбществоГерасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам ТВ

Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам ТВ

Известная журналистка Ольга Герасимьюк возглавила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующее решение принято на заседании 22 апреля, сообщает сайт Нацсовета.

Председателем Нацсовета стала Ольга Герасимьюк, первым заместителем председателя - Валентин Коваль, заместителем председателя - Олег Черныш, ответственным секретарем - Юрий Зиневич.

Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

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