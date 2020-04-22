Футболист сборной Украины смутил кардинальной сменой имиджа на карантине
22 апреля, 2020, 20:49
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко удивил кардинальной сменой имиджа во время карантина
Фото в instagram-stories опубликовала жена футболиста.
Центрбэк "Шахтера" отрастил вьющиеся волосы и отпустил бороду.
"Да, оставайся дома. Верните мне мужа", - написала жена футболиста Анна Матвиенко.
В текущем сезоне 23-летний Миколенко провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.
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