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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины смутил кардинальной сменой имиджа на карантине

Футболист сборной Украины смутил кардинальной сменой имиджа на карантине


фото: uaf.ua
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко удивил кардинальной сменой имиджа во время карантина

Фото в instagram-stories опубликовала жена футболиста.

Центрбэк "Шахтера" отрастил вьющиеся волосы и отпустил бороду.

"Да, оставайся дома. Верните мне мужа", - написала жена футболиста Анна Матвиенко.

В текущем сезоне 23-летний Миколенко провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

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