22 апреля, 2020, 20:26

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA этом году состоится в онлайн-формате с 24 апреля по 3 мая

Темой фестиваля станет "Тин Спирит". В программе 70 фильмов из более чем 27 стран мира, которые можно будет бесплатно посмотреть на платформе Docu/Space. Эспрессо.TV подобрали для вас 7 событий фестиваля, которые нельзя пропустить.



"Предел"

Кадр из фильма "Предел"



В программе DOCU/Мир фильм "Предел" Элисон Клеймен. Фильм рассказывает о Стиве Бэнноне, который был скандальной фигурой из близкого окружения Трампа и продвигал ультраправую идеологию в высших эшелонах американской политики. Фильм следит за дорогой Бэннона, проливая свет на его роль в мобилизации и объединении крайне правых партий для победы на выборах в Европарламент в 2019 году. Благодаря манипуляциям с прессой и ловкому самопродвижению Бэннон остается на передовой протестов и заголовков, которые подпитывают мощный миф, необходимый для его выживания.

"Что ты будешь делать, когда мир в огне?"



Кадр из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

Во внеконкурсной программе DOCU/Хиты фильм "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" Роберто Минервини. Этот фильм - размышление о расовой ситуации в Америке. Летом 2017 года ряд жестоких убийств полицейскими молодых афроамериканцев шокировал всю Америку. Темнокожее сообщество американского Юга пытается справиться с последствиями прошлого и найти свое место в стране, которая его не поддерживает. Между тем "Черные пантеры" готовятся к масштабным протестам против полицейского произвола.



"Подбородок"



Кадр из фильма "Подбородок"

В центральной программе фестиваля Teen Spirit фильм "Подбородок" Лайзы Менделуп, которая в 2019 году получила за этот фильм награду как лучшая новый режиссер документального кино США на фестивале класса "А" - "Сандэнс". Это взгляд на жизнь подростков-звезд социальных сетей. Красивому 16-летнему парню Остину Тестеру становится тесно в родном городе. Однако в интернете Остина обожают тысячи молодых девушек, которые жаждут его "лайков" и внимания. Фильм погружает нас в этот бурный онлайн-мир, где Остина находит менеджер и осуществляет его мечты.







В онлайн-формате пройдут и дискуссии между критиками и кинорежиссерами, правозащитниками и экспертами. В серии событий программы "Tête-à-tête" 25 апреля в 20:00 дискуссия между режиссером фильма "Земля голубая, как апельсин" Ириной Целик и кинокритиком Алексеем Тарасовым. Что мы узнаем о жизни и войне на Донбассе из фильма, который повествует о семье из Красногоровки? Что же авторы ленты открыли для себя благодаря съемкам? Как на судьбу украинского фильма "Земля голубая, как апельсин" повлияла победа на фестивале Сандэнс? Участвовать в дискуссии можно будет на сайте Docudays UA.

А 27 апреля в 20:00 во время tête-à-tête с режиссером Романом Любым и киножурналистомАлексом Малышенко мы узнаем о фильме Романа Любого War Note. На седьмом году войны на Востоке Украины - что еще о ней не сказано и не снято? War Note состоит из личных видеозаписей с телефонов, фотоаппаратов и GoPro камер украинских солдат на фронте войны с РФ. Об актуальности фильмов о войне сегодня, о том, является ли War Note архивным кино, а также о политической составляющей документалистики можно будет услышать во время события.

В рамках правозащитной программы RIGHTS NOW! Ежедневно будет раскрываться одна из восьми тем: "Права человека", "Кибербуллинг", "Война", "Семья", "Активизм", "Равенство", "Возможности", "Образование".

28 апреля во фокусе окажется тема войны. После оккупации Россия последовательно распространяла свое правовое поле на Крым. Около 200 детей остались без родителей, которые необоснованно преследуются по политическим мотивам. О нарушении прав детей в связи с вооруженным конфликтом можно будет услышать в 14:30 во время дискуссии "Детство в оккупированном Крыму: с оружием в руках и без права быть украинцем".

А в 18:30 присоединяйтесь к дискуссии "Детям не место на войне" , где можно будет узнать как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта, какую помощь от государства получают дети в серой зоне.