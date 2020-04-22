Facebook согласился на цензуру, чтобы остаться во Вьетнаме

22 апреля, 2020, 11:50

После семи недель отключения серверов в стране, компания Facebook согласилась блокировать "антигосударственные" сообщения коммунистического Вьетнама

Об этом сообщают источники Reuters .

Сообщается, что коммунистический Вьетнам требовал ввести цензуру "антигосударственных" сообщений для местных пользователей в соцсети. В начале года власти отключили серверы, до тех пор, пока решение не было принято в соответствии с местным законодательством.

"Мы считаем, что были приняты меры, чтобы существенно надавить на нас и повысить наше соответствие правительственным распоряжением об удалении контента", - отметил анонимный источник в компании Facebook.

В МИД Вьетнама не комментируют ситуацию.

В то же время, в правозащитной организации Amnesty International призвали Facebook немедленно отменить такое решение и не создавать опасный прецедент, когда правительства во всем мире видят, что Facebook может быть использован для ограничения прав и свобод.

Отметим, во Вьетнаме, несмотря на масштабные экономические реформы и растущую открытость к социальным изменениям, правящая компартия сохраняет жесткий контроль над СМИ и не терпит инакомыслия. Вьетнам занимает сто семьдесят пятой место из 180 стран по индексу свободы прессы "Репортеры без границ".

Напомним, в марте Facebook и сервисы, которые ему принадлежат, Instagram и WhatsApp, заявили, что решили не хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека, такие как свобода слова и неприкосновенность частной жизни

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