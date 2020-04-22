ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро для противодействия коронавирусу
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту помощь беспрецедентной по объему.
"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - заявил Зеленский.
Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы.
"Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда ", - добавили в пресс-службе.
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