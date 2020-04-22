Ермак предложил экс-министру финансов Уманскому стать его советником
Об этом он написал в Facebook.
Ермак отметил, что его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую ранее озвучил Уманский.
"Поэтому я предложил ему механизм, который поможет уничтожить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - отметил он.
Ермак добавил, что для координации этой работы появится межведомственная рабочая группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также аналитическая группа с привлечением международных экспертов.
"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и в налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - добавил Ермак.
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