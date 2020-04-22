Ермак предложил экс-министру финансов Уманскому стать его советником

22 апреля, 2020, 17:19

Председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил бывшему министру финансов Игорю Уманскому стать своим советником

Об этом он написал в Facebook.

Ермак отметил, что его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую ранее озвучил Уманский.

"Поэтому я предложил ему механизм, который поможет уничтожить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - отметил он.

Ермак добавил, что для координации этой работы появится межведомственная рабочая группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также аналитическая группа с привлечением международных экспертов.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и в налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - добавил Ермак.