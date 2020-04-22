 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак предложил экс-министру финансов Уманскому стать его советником

Ермак предложил экс-министру финансов Уманскому стать его советником


фото: 24tv
Председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил бывшему министру финансов Игорю Уманскому стать своим советником

Об этом он написал в Facebook.

Ермак отметил, что его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую ранее озвучил Уманский.

"Поэтому я предложил ему механизм, который поможет уничтожить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - отметил он.

Ермак добавил, что для координации этой работы появится межведомственная рабочая группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также аналитическая группа с привлечением международных экспертов.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и в налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - добавил Ермак.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать