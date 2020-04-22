Дотация на коров и субсидия на угодья: правительство определилось с программами поддержки фермеров

22 апреля, 2020, 17:59

Кабинет Министров Украины определил направления поддержки фермерских хозяйств и кооперативов на время карантина

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Тарас Высоцкий после заседания правительства.

В частности, по его словам государственная поддержка будет реализоваться по следующим направлениям:

1) дотация за содержание от 5-ти коров молочного направления продуктивности;

2) бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для новосозданных ФХ, которая будет предоставляться им для осуществления с/х деятельности;

3) частичная компенсация расходов, связанных с предоставлением консультационных услуг;

4) возмещение сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам 70% стоимости (без НДС) как приобретенных техники и оборудования, так и профинансированных за счет банковского кредита.

"Эта программа поддержки прежде всего малых и средних сельхозпроизводителей позволит создать новые субъекты хозяйствования по переработке сельскохозяйственной продукции и увеличит количество занятого сельского населения", - отметил Высоцкий.