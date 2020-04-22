Чтобы оставить работников дома, в Украине разрабатывают программу "Новые деньги", - Шмыгаль

22 апреля, 2020, 13:18

За время действия в Украине карантина вернулось около 2 млн работников. Правительство хочет оставить их на Родине, создав новые рабочие места и доступное кредитование бизнеса

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Мы очень хотели, чтобы люди с заработков вернулись домой. И за период карантина в Украине вернулось около 2 млн наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем как чрезвычайно квалифицированную, обученную в Европе рабочую силу, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что работники, которые вернулись из-за границы, были бы очень полезными для развития экономики внутри государства, "поэтому, очевидно, что надо их сберечь".

Шмыгаль подчеркнул, что работников планируют оставить в Украине, создав новые рабочие места и кредитуя малый и средний бизнес под очень выгодные условия - с минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможным отсрочкой выплаты тела кредита.

"Называем эту программу" Новые деньги "и сейчас работаем над ней и с Минэкономики, и с банкирами. Также есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. То есть, для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия ", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что, по расчетам правительства, именно бизнес будет создавать те рабочие места, куда смогут пойти качественные и производительные люди, которые вернулись из Европы.

"При этом, по нашим расчетам и ожиданиями, если разница между заработной платой в Европе и Украине, составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки", - отметил Шмыгаль.

Он также привел пример, что если человек там получала 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь.

"Это такой психологический разрыв. То, что тратится на жительство, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, 1000 условных единиц где-то на заработках", - добавил глава правительства.

По словам Шмыгаля, около 170 000 рабочих мест только в сфере дорожного строительства, создадут в этом году.

"Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенные 80 млрд грн в эту сферу, это дополнительно 20 000 дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 000 сопутствующих. Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не только этого года, а буквально уже в эти месяц-полтора ", - пояснил Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что в современных условиях важно, чтобы наша медицинская система могла обслуживать активных больных коронавирус и, параллельно, чтобы наша экономика работала и люди могли зарабатывать деньги.