Активист просит суд запретить руководителю ГБР Соколову издавать приказы и распоряжения

22 апреля, 2020, 19:51

Окружной административный суд Киева просят запретить и.о. директора Государственного бюро расследований Александру Соколову издавать приказы и распоряжения

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

Истцом по административному делу о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР подано в Окружной админсуд Киева заявление об обеспечении иска.

В частности, истец Ростислав Попович просит суд запретить Соколову издавать в пределах полномочий приказы и распоряжения, обязательные для выполнения работниками ГБР до вступления решения по делу в законную силу.

Попович - председатель общественной организации "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право".