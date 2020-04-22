24 апреля смотрите уникальную дискуссию с участием четырех послов США

22 апреля, 2020, 16:45

24 апреля в 15:00 по киевскому времени состоится трансляция дискуссии Киевского форума по безопасности с участием послов Курта Волкера, Джона Хербста, Стивена Пайфера, Уильяма Тейлора

Развал Советского Союза произошел после более десяти лет низких цен на нефть. Понимает ли сегодня хоть кто-нибудь в Москве, что пора остановить агрессию против Украины? Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума, посвященной состоянию и перспективам мирного процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

"Для этого есть как минимум две причины, - отметил Джон Хербст. - Первая - пандемия... Непонятно, есть ли у Кремля возможности справиться с этим", - отметил он. - "Второй пункт. Пандемия привела к резкому спаду глобального спроса на нефть. А российская экономика зависит от углеводородов... И вдруг - они ничего не зарабатывают", - сказал посол. Он не исключил, что в конечном итоге Путину придется остановить агрессию на Донбассе. "Поэтому это возможное начало настоящей дискуссии в Москве по этому вопросу", - отметил Джон Хербст.

Участие в дискуссии приняли Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и киевского форума, а также Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел в 2015-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

В центре внимания разговора высокопоставленных американских и украинских государственных деятелей и дипломатов были главные проблемы защиты Украины от российской агрессии, восстановления нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в Восточной Европе.

Полная версия онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности выйдет 24 апреля в 15:00.

Участники дискуссии:

Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах;

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности;

Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину" - модератор дискуссии.

Напоминаем, трансляция начнется 24 апреля в 15:00 по Киевскому времени на ресурсах КБФ:

На YouTube Фонда "Открой Украину";

На Facebook Арсения Яценюка;

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На сайте Фонда "Открой Украину";

На сайте КБФ .