1,2 млрд помощи от ЕС: половину суммы Украина получит на определенных условиях, - посол

22 апреля, 2020, 22:32

600 млн евро чрезвычайной помощи от ЕС на преодоление вызванного коронавирусом кризиса Украина получит безусловно, еще 600 млн евро - в случае выполнения определенных условий

Об этом сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Интерфакс-Украина.

"Первый транш в размере 600 млн будет выплачен беусловно, второй же - после выполнения Украиной критериев, которые будут согласованы с Киевом в ближайшие месяцы", - сказал Точицкий.

Представитель Украины при ЕС отметил, что переговоры относительно условий предоставления транша еще не начаты, однако сослался на уже имеющуюся практику разработки таких критериев, которые ранее фигурировали в других соглашениях между Украиной и ЕС о выделении макрофинансовой помощи: это могут быть меры в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и соцобеспечения, ведения бизнеса и т.п.

"Кроме ЕС больше нет другого объединения государств, которое предоставило бы аналогичную по объему помощь не только своим членам, но и другим партнерам. Мы благодарны нашим европейским партнерам за чрезвычайно своевременную и весомую поддержку нашей экономики, бизнеса и населения", - сказал Точицкий .

При этом дипломат отметил, что макрофинансовую помощь ЕС получают только те государства-партнеры, которые успешно сотрудничают с Международным валютным фондом.

"Это - общее условие. Поэтому выплата последнего, четвертого транша четвертой программы макрофинансовой помощи, которая была одобрена еще в сентябре 2018 года, так же как и второго транша сегодняшнего "экстренного макрофина", зависит от принятия парламентом так называемого банковского законопроекта в редакции, согласованной с МВФ", - сказал Точицкий.

Также дипломат напомнил, что 8 апреля ЕС принял решение выделить Украине пакет помощи в размере 190 млн евро.

"Эти средства, в частности, будут направлены на помощь населению, проживающему в районах, пострадавших от российской агрессии на востоке страны. 30 млн из них - это так называемая техническая помощь здравоохранению Украины не только с целью закупки необходимого оборудования и материалов, но и для повышения квалификации и содействие нормативной работе МЗ", - пояснил Точицкий.

Еще 45 млн евро, по словам дипломата, направят на программу поддержки малого и среднего бизнеса, на поддержку уже существующих программ, а также будут выдавать в форме дешевых кредитов, в том числе в гривнях. Также эта помощь предполагает выплату 10 млн евро в рамках программы поддержки государственного управления. Часть средств отдадут общественным организациям для поддержки неправительственного сектора.

Кроме того, Точицкий напомнил, что 16 апреля Еврокомиссия объявила о выделении Украине 13 млн евро гуманитарной помощи.

"Этот транш будет направлен не только на борьбу с коронавирусом, но и на другие нужды, такие, как, например, восстановление водоснабжения", - сказал дипломат.

Напомним, ранее лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине макрофинансовую помощь в размере более миллиарда евро.

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