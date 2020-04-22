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Espreso.tvКультура17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в этом году состоится в онлайн-формате

17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в этом году состоится в онлайн-формате

17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в этом году состоится в онлайн-формате с 24 апреля по 3 мая. Темой фестиваля станет "Тин Спирит"

В программе более 60 фильмов из более чем 27 стран мира. Программа фестиваля доступна на сайте: https://docudays.ua/

Как можно посмотреть фильмы: Показы фильмов будут проходить на платформе Docu / Space . Со следующей недели на ней появятся страницы фильмов, на которые люди смогут зайти, почитать информацию о фильмах, посмотреть трейлеры. 24 апреля на Docu / Space, на тех же страницах с информацией о фильмах, фильмы будут доступны для просмотра. Ссылками на страницы можно будет обмениваться, нажав "плей" нужно будет зарегистрироваться, после чего можно свободно смотреть фильмы. Регистрация бесплатная. Также один фильм Клэр Симон - "Деревня" - мы будем стримить на нашем сайте. Он продолжается 10:00, поэтому мы стримитимемо его по часу ежедневно с 24 апреля по 3 мая.

Мы также будем проводить дискуссии с режиссерами, мастер-классы для документалистов в формате стримов и Zoom конференций, они будут транслироваться на нашем сайте и ресурсах наших медиапартнеров течение основного периода фестиваля: 24.04-3.05.

На Docu / Space фильмы будут доступны до 10 мая, туда же мы загрузим все фестивальные дискуссии и события, которые произошли во время основного периода онлайн-фестиваля. Единственные фильмы, которые будут доступны только в течение суток - это фильмы с нац.конкурса (расписание будет у нас на сайте со всеми уточнениями).

Еще у нас будет интересная возможность видеочата с режиссерами: это что-то вроде видеосообщения в Телеграмме. Можно будет оставить такое сообщение режиссеру под его фильмом на Docu / Space. Режиссер сможет записать ответ и так же оставить ее под вашим комментарием. Этот диалог будет публичным и к нему смогут присоединиться другие зрители.

В программе Доку / Мир фильм "Граница" Эллисона Клеймена. Фильм рассказывает о Стиве Бэнноне, который был скандальной фигурой из близкого окружения Трампа и продвигал ультраправую идеологию в высших эшелонах американской политики. И он покинул пост главного стратега Белого дома меньше чем через неделю после митинга «Объединенных правых» в августе 2017 года. Освободившись от официальных полномочий, он мог неограниченно пользоваться своим влиянием, превратив собственную версию национализма на глобальное движение. Фильм следит за дорогой Бэннона, проливая свет на его роль в мобилизации и объединении крайне правых партий для победы на выборах в Европарламент 2019 года. Благодаря манипуляциям с прессой и ловкому самопродвижению Бэннон остается на передовой протестов и заголовков, которые подпитывают мощный миф, необходимый для его выживания.

https://docudays.ua/2020/movies/docu-svit/mezha/

Во внеконкурсной программе Доку / Хиты фильм "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" Роберто Минервин. Этот фильм - размышление о расовой ситуации в Америке. Летом 2017 года ряд жестоких убийств полицейскими молодых афроамериканцев шокировала всю Америку. Темнокожее сообщество американского Юга пытается справиться с последствиями прошлого и найти свое место в стране, которая его не поддерживает. Между тем «Черные пантеры» готовятся к масштабным протестам против полицейской жестокости.

https://docudays.ua/2020/movies/docu-khiti/shcho-ti-robitimesh-koli-svit-u-vogni/

В центральной программе фестиваля Teen Spirit фильм "Подбородок" Лайзы Менделуп, которая в 2019 году получила за этот фильм награду как лучшая новая режиссер документального кино США на фестивале класса "А" - "Сандэнс". Это взгляд на жизнь подростков звезд социальных сетей. Красивом 16-летнему парню Остину тестер становится тесно в родном городе. Однако в интернете Остина обожают тысячи молодых девушек, которые стремятся его «лайков» и внимания. Фильм погружает нас в этот бурный онлайн-мир, где Остина находит менеджер и осуществляет его мечты.
https://docudays.ua/2020/movies/teen-spirit/pidboriddya/

Фильм "Волны Света" Самуэля Н. Шварца рассказывает историю 12-летней Фриды, которая почти не видит. Она различает только контуры, тени и цвета. При этом он живет "полной жизнью", исследуя мир в темноте.
https://www.idfa.nl/en/film/d24467e2-acf8-4b2b-beae-5c06d55e6794/dear-darkness
https://docudays.ua/2020/movies/docu-diti/khvili-svitla/

В программе также дискуссии между критиками и кинорежиссерами в серии событий программы "Tête-à-tête".

25 апреля

20.00 - 21.00

Tête-à-tête Ирина Целик & Алексей Тарасов

Язык: украинский, без перевода

Что мы узнаем о жизни и войне Донбассе из фильма, повествующего о семье с Красногоровки? Что же автор (к) и ленты открыли для себя благодаря съемкам? Как на долю украинского фильма "Земля голубая, будто апельсин" повлияла победа на фестивале Сандэнс? О режиссуре в документальном кино и о вызовах документалистики в условиях пандемии поговорят украинский режиссер и писательница Ирина Цилык и кинокритик Алексей Тарасов.

Ирина Цилык - украинский кинорежиссер и писательница из Киева. «Земля голубая, будто апельсин» - дебютная полнометражная документальная лента режиссера. Фильм участвует в национальном и международном конкурсах DOCU / УКРАИНА и DOCU / МИР на Docudays UA.

Алексей Тарасов - главный редактор Радио НВ и кинокритик. В прошлом - головников редактор BURO Украины, Esquire Ukraine, ведущий Hromadske TV и радио "Аристократы".

27 апреля

20.00 - 21.00

Tête-à-tête Роман Любый & Алекс Малышенко

Язык: украинский, без перевода

На седьмом году войны на Востоке Украины - что еще о ней не сказано и не снято? War Note состоит из личных видеозаписи с телефонов, камкодеров, фотоаппаратов и гоупро украинских солдат на фронте войны с РФ. Об актуальности фильмов о войне сегодня, о том, есть ли War Note - архивным кино, и о моде на архивы, о социальной и политической составляющей документалистики общаться режиссер фильма Роман Любый и киножурналист Алекс Малышенко.

Роман Дорогой закончил КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Валентина Марченко. Входит в творческое объединение "Вавилонь13", работает с кино, театром и музыкой. Режиссер фильма "War Note" с которым участвует в национальму конкурсе DOCU / УКРАИНА и номиновий на награду RIGHTS NOW! от правозащитного жюри.

Алекс Малышенко - киножурналист, родился в Киеве. Тексты Алекса выходят в изданиях LB.ua, Moviegram, Do not take fake. В фокусе его интерес - Украинский и мировое кино. Также Алекс соучредитель и модератор некоммерческого киноклуба Polotno, где в частности проходили показы с участием творческих групп украинских фильмов.

Гид правозащитной программой RIGHTS NOW!

С 25 апреля по 3 мая во время 17 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA впервые онлайн будет проходить правозащитная программа RIGHTS NOW! Ежедневно программа раскрывать определенную тему: "Права человека", "кибербуллингу", "Война", "Семья", "Активизм", "Равенство", "Возможности", "Образование".

В течение 9-ти дней онлайн-фестиваля на главной странице docudays.ua будут онлайн-трансляции встреч и дискуссий с участием общественных активистов, специалистов и фахивчинь государственного сектора, психологов, участников образовательного процесса.

Все события правозащитной программы будут проходить с переводом на жестовый язык, что стало возможным благодаря партнерству с ОО "Почувствуй".

25 апреля

Права человека

Карантин, принятые Правительством, изменили нашу жизнь. Мы должны приспособиться к новому повседневности. Как нам защитить свои права в условиях чрезвычайного положения? Поговорим в 14:30 в дискуссии " COVID-19: готовы ли мы уступить свои права ? "

Эксклюзивно для фестиваля Docudays UA создана серия иллюстраций о правах детей от интернет-мема Гусь. Презентация иллюстраций и тренинг "О правах детей простым языком" состоится в 18:30.

28 апреля

Война

После оккупации Россия последовательно распространяла свое правовое поле на Крым. Около 200 детей остались без родителей, необоснованно преследуются по политическим мотивам. О нарушении прав детей в связи с вооруженным конфликтом поговорим в 14:30 во время дискуссии "Детство в оккупированном Крыму : с оружием в руках и без права быть украинцем" .

А в 18:30 присоединяйтесь к дискуссии " Детям не место на войне ! " . Поговорим о том, как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта, какую помощь от государства получают дети в серой зоне, - об этом поговорим во время дискуссии.

3 мая

Образование

Во время практической лекции " Как учить без дискриминации ? " Педагоги получат необходимую теорию и практические инструменты внедрения недискриминационного подхода в обучении. Чем отличается гендер от пола, такое гендерночутливий подход в образовании, как распознавать гендерные стереотипы, - об этом и не только в 14:30.

Во время тренинга " Почему детям и взрослым нужно сексуальное образование ? " В 18:30 будет идти речь, как говорить с ребенком о сексе, а подростки узнают, что такое культура согласия, и как "согласие" выглядит на практике.

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