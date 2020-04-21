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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист будет судиться с "Миланом" из-за увольнения

Знаменитый футболист будет судиться с "Миланом" из-за увольнения


фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Милана" Звонимир Бобан намерен судиться с итальянским клубом за увольнения с должности директора

Об этом сообщает Tuttosport .

Бобан раскритиковал исполнительного директора Милана Ивана Газидиса за то, что он тайно от него и другого директора клуба Паоло Мальдини, вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангник, который в следующем сезоне должен возглавить команду.

Сразу после этого хорвата был уволен.

51-летний Бобан выступал за "Милан" с 1991 по 2001 год и выиграл с итальянцами Лигу чемпионов-1994.

  • Напомним, 21 апреля стало известно, что испанский "Реал" готов заплатить 50 млн евро за голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

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