Знаменитый футболист будет судиться с "Миланом" из-за увольнения
21 апреля, 2020, 17:38
Бывший полузащитник "Милана" Звонимир Бобан намерен судиться с итальянским клубом за увольнения с должности директора
Об этом сообщает Tuttosport .
Бобан раскритиковал исполнительного директора Милана Ивана Газидиса за то, что он тайно от него и другого директора клуба Паоло Мальдини, вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангник, который в следующем сезоне должен возглавить команду.
Сразу после этого хорвата был уволен.
51-летний Бобан выступал за "Милан" с 1991 по 2001 год и выиграл с итальянцами Лигу чемпионов-1994.
- Напомним, 21 апреля стало известно, что испанский "Реал" готов заплатить 50 млн евро за голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.
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