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Espreso.tvСпортЗнаменитый боксерский судья умер из-за коронавируса

Знаменитый боксерский судья умер из-за коронавируса


фото: Getty Images
Легендарный американский рефери Эдди Коттон в возрасте 72 лет умер из-за коронавируса

Об этом сообщает vringe.com .

Знаменитый рефери умер в одном из госпиталей Нью-Джерси, после 10 дней борьбы с COVID-19 Коттон умер из-за осложнений коронавируса.

Он обслуживал профессиональные поединки с 1992 по 2014 годы. До этого Эдди Коттон 12 лет судил любительские бои. Венцом его работы в ринге считается поединок Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в 2002 году.

Американец также обслуживал бои украинского супертяжа Владимира Кличко, в частности его поединки против Роя Остина, Руслана Чагаева, Мариуша Ваха и Алекса Леапаи.

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