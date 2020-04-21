Знаменитый боксерский судья умер из-за коронавируса
21 апреля, 2020, 20:43
Легендарный американский рефери Эдди Коттон в возрасте 72 лет умер из-за коронавируса
Об этом сообщает vringe.com .
Знаменитый рефери умер в одном из госпиталей Нью-Джерси, после 10 дней борьбы с COVID-19 Коттон умер из-за осложнений коронавируса.
Он обслуживал профессиональные поединки с 1992 по 2014 годы. До этого Эдди Коттон 12 лет судил любительские бои. Венцом его работы в ринге считается поединок Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в 2002 году.
Американец также обслуживал бои украинского супертяжа Владимира Кличко, в частности его поединки против Роя Остина, Руслана Чагаева, Мариуша Ваха и Алекса Леапаи.
- В октябре 2019-го умер 27-летний американский боксер Патрик Дэй, который находился в коме после поединка в андеркарте боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.
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