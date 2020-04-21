Зеленский подписал изменения в УПК на время карантина из-за COVID-19

21 апреля, 2020, 18:39

Об этом сообщается на сайте ВР .

Так, в карточке соответствующего закона отмечается, что он был возвращен с подписью Зеленского.

Этот закон временно, на период карантина, устанавливает особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства.