Зеленский подписал изменения в УПК на время карантина из-за COVID-19
21 апреля, 2020, 18:39
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет положения Уголовного процессуального кодекса на период карантина
Об этом сообщается на сайте ВР .
Так, в карточке соответствующего закона отмечается, что он был возвращен с подписью Зеленского.
Этот закон временно, на период карантина, устанавливает особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства.
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