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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал изменения в УПК на время карантина из-за COVID-19

Зеленский подписал изменения в УПК на время карантина из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет положения Уголовного процессуального кодекса на период карантина

Об этом сообщается на сайте ВР .

Так, в карточке соответствующего закона отмечается, что он был возвращен с подписью Зеленского.

Этот закон временно, на период карантина, устанавливает особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства.

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