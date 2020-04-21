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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 42 человек, среди них - четыре медика, - Кличко

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 42 человек, среди них - четыре медика, - Кличко


фото: reuters
Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 42 человека, из них - 4 медика

Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram-канале.

Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 25 мужчин - от 18 до 72 лет, девочка в возрасте 7 лет и мальчик в возрасте 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из 892 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве: у мужчин (более 56%), 390 у женщин (не менее 44%)

Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса, 13 мужчин и 6 женщин.

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