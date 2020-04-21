За бизнесмена Альперина внесли 41,6 млн грн залога, - ЦПК

21 апреля, 2020, 21:48

За одесского бизнесмена Вадима Альперина внесли часть залога в размере 41,6 млн грн

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Twitter.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога. Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", - говорится в сообщении.

За Альперина внесли 41, 6 млн грн залога



Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога.



Немалая сумма, но в СИЗО не хочется ... - ГПК (@ zer0corruption_) April 21, 2020

16 апреля Апелляционная палата ВАКС на заседании частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора по делу Альперина и стянула в доход государства часть внесенного залога.