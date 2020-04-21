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Espreso.tvОбществоЗа бизнесмена Альперина внесли 41,6 млн грн залога, - ЦПК

За бизнесмена Альперина внесли 41,6 млн грн залога, - ЦПК

За одесского бизнесмена Вадима Альперина внесли часть залога в размере 41,6 млн грн

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Twitter.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога. Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", - говорится в сообщении.

16 апреля Апелляционная палата ВАКС на заседании частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора по делу Альперина и стянула в доход государства часть внесенного залога.

 

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