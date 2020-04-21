Из-за спецоперации СБУ на аллее Героев Небесной Сотни повредили столб: ГБР составило протокол

21 апреля, 2020, 15:47

Следователи ГБР составили протокол о повреждении во время спецоперации СБУ фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, который является памятником истории на месте расстрелов участников Революции Достоинства

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

"Сегодня работники музея вместе со следственной группой ГБР, составили протокол о повреждении фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни. Он является частью памятника истории "Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года ", - сообщили сотрудники музея.

14 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, но ему это не удалось, его автомобиль врезался в металлическую опору фонаря на аллее Героев Небесной Сотни.

Генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что организация подготовила акт повреждения объекта и направила письма в офис генпрокурора, ГБР, Нацполицию и Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Кроме столба, повреждена мостовая в ее основе и разбиты шесть бетонных клумб, которые блокировали незаконную парковку на аллее.

Пошивайло подчеркнул, что в нынешнем статусе аллея Героев Небесной Сотни остается беззащитной как исторический памятник, как место-свидетель поворотных для истории Украины событий.

Аллея Героев Небесной Сотни в статусе улице, а не мемориала, очень уязвима как для вандалов, так и в случае подобных чрезвычайных ситуаций.