Иностранцы не смогут отдохнуть в Испании в 2020 году

Об этом сообщила в понедельник, 20 апреля, испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и туриндустрии, передает DW.

Иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Йоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Министр пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

Еще ранее испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие представители правительства. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавшим от пандемии странам.

На сегодняшний день от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 здесь умерли 20 852 человека.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .