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Espreso.tvОбществоЯценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?"

Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?"


фото: yatsenyuk.org
Экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал "обострением идиотизма" заявления Виктора Медведчука и ОПЗЖ по поводу пожаров в Украине

Такое видео от опубликовал на Facebook .

"Об обострении. Но только не болезни, а идиотизма", - сказал Яценюк.

Он процитировал заявление Виктора Медведчука, в которой ОПЗЖ обвиняет Яценюка в пожарах, которые продолжаются в Украине.

"И еще добавлен комментарий "известного пожарного" Нестора Шуфрича", - сказал экс-премьер.

Этот комментарий, отметил он, с таким же успехом мог содержать и обвинения в "пожарах в Австралии, глобальном потеплении и распространении коронавируса".

"Отвечать по существу этого комментария нет ни одного смысла. У меня есть только один вопрос к Виктору Медведчуку, который обнародовал этот комментарий: "Виктор, ты дурак?" - сказал Яценюк.

 

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