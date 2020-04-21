Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?"
21 апреля, 2020, 14:56
Экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал "обострением идиотизма" заявления Виктора Медведчука и ОПЗЖ по поводу пожаров в Украине
Такое видео от опубликовал на Facebook .
"Об обострении. Но только не болезни, а идиотизма", - сказал Яценюк.
Он процитировал заявление Виктора Медведчука, в которой ОПЗЖ обвиняет Яценюка в пожарах, которые продолжаются в Украине.
"И еще добавлен комментарий "известного пожарного" Нестора Шуфрича", - сказал экс-премьер.
Этот комментарий, отметил он, с таким же успехом мог содержать и обвинения в "пожарах в Австралии, глобальном потеплении и распространении коронавируса".
"Отвечать по существу этого комментария нет ни одного смысла. У меня есть только один вопрос к Виктору Медведчуку, который обнародовал этот комментарий: "Виктор, ты дурак?" - сказал Яценюк.
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