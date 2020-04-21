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Espreso.tvОбществоВиктория Сюмар: Такой слабой, как сейчас, Украина еще не была, и это - последствия правления Зеленского

Виктория Сюмар: Такой слабой, как сейчас, Украина еще не была, и это - последствия правления Зеленского

Через год после победы Зеленского на выборах Украина оказалась в наиболее слабом состоянии за всю историю Независимости

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Год назад мы с Софией Таран одели вышиванки и пошли на выборы. Так мы показывали, что голосовали за продолжение развития всего украинского, что возродилось и появилось с 2014 года. И к чему мы имели счастье быть причастными. Прошел всего год. Дискурс "о развитии" сменился дискурсом "как выжить".

Украинское перестало быть в приоритете. Украинское кино едва удалось спасти от планов правительства убить его финансирование "в ноль". В Раде постоянно возникают инициативы, как изменить или отсрочить закон о языке, квоты и даже как изменить запрет российского кино. Украинское сменилось на #какаяразница", - пишет Сюмар.

"За этот год Украина точно существенно потеряла свои внешнеполитические позиции. Подход "ничего о Украине без Украины" сменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве "России-миротворца". Отвод войск привел к потере стратегических позиций и к усилению обстрелов и увеличению количества смертей", - напомнила Виктория Сюмар.

"Обещание экономического роста в 40% пока сменилась прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Красивый политтехнологический тезис о "нулевой толерантности к коррупции" разбилась о реальность продажи должностей, отмывание миллиардов НДС из бюджета в интересах "лица номер 1" и Офиса президента.

Обещание публичных и жестких разговоров с олигархами сменилось тайными встречами, просьбами, заигрыванием с Коломойским под угрозой дефолта, сменой правительства с людьми Пинчука на правительство с людьми Ахметова, назначениями олигархов заменителями губернаторов", - отметила Сюмар.

"В таком слабом состоянии государство и управленческая вертикаль еще не была никогда. "Лифт" в турборежиме вынес наверх тех, кто зеленого понятия не имеет, что такое необходимые компетенции. Отсюда - яркие флеш-мобы об "Имею право на ошибку". Они не просто имеют это право. Они регулярно им пользуются и делают ошибки", - отмечает народный депутат.

"Но чем дальше, тем меньше прав на ошибку остается у страны. Украина вынуждена выживать уже в новых геополитических условиях пандемии, мировой экономической рецессии, глобальных экологических угроз. Выживать уже без помощи извне. В таких условиях цена ошибки вырастает в разы. Каждая ошибка - это миллионы безработных, это миллиарды недополученных средств, это, в конце концов, много человеческих жизней. И это, в конце концов, цена государственности и ее будущего. ПреЗЕдент начался с ошибки. Через год мы поняли: больше права на ошибки у нас нет", - убеждена Виктория Сюмар.

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