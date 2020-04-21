Возможна вторая волна коронавируса: Меркель предостерегла от поспешной отмены карантина

21 апреля, 2020, 12:59

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна еще не преодолела пик пандемии коронавируса

В первый день ослабления карантина в Германии она призвала жителей страны по-прежнему быть крайне осмотрительными, сообщает DW .

По ее словам, в случае поспешного ослабления мер в Германии может снова резко возрасти количество заражений.

Меркель подчеркнула, что с помощью карантина удалось многого достичь и снизить базовое репродуктивное число R0 до уровня ниже 1,0 (это означает, что десять инфицированных заражают менее десяти других лиц).

Кроме того, в течение нескольких дней число новых инфицированных было ниже количества тех, кто выздоровел.

Меркель напомнила, что Германия находится только в начале пандемии и до преодоления кризиса еще далеко. В связи с этим она обратилась к властям федеральных земель, в ведении которых вопрос о карантинныхмероприятиях, и призвала их не принимать поспешных и всеобъемлющих решений об их ослаблении.

Она добавила, что постепенный отказ должен проводиться по возможности сдержанно.

"Слишком быстрое решение (о снятии карантина, - ред.) может быть ошибкой", - сказала канцлер.

В Германии более 147 тысяч человек заразились коронавирусом, 4862 умерли.

С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягченные карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью менее 800 метров.