 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВОЗ призвала Беларусь ввести карантин из-за COVID-19

ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия власти по противодействию пандемии.

По заявлению экспертов, количество больных в стране "стремительно растет".

В противоположность европейским странам, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

В то же время Министерство здравоохранения Беларуси рекомендовало гражданам ограничить свои социальные контакты.

ВОЗ, между тем, советует ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятий и ограничить "передвижения без предельной необходимости, особенно для групп риска".

По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать