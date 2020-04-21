ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин из-за COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода.
Такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия власти по противодействию пандемии.
По заявлению экспертов, количество больных в стране "стремительно растет".
В противоположность европейским странам, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.
В то же время Министерство здравоохранения Беларуси рекомендовало гражданам ограничить свои социальные контакты.
ВОЗ, между тем, советует ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.
Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятий и ограничить "передвижения без предельной необходимости, особенно для групп риска".
По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли.
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