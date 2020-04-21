ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин из-за COVID-19

21 апреля, 2020, 22:01

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия власти по противодействию пандемии.

По заявлению экспертов, количество больных в стране "стремительно растет".

В противоположность европейским странам, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

В то же время Министерство здравоохранения Беларуси рекомендовало гражданам ограничить свои социальные контакты.

ВОЗ, между тем, советует ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятий и ограничить "передвижения без предельной необходимости, особенно для групп риска".

По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли.