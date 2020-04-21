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Espreso.tvОбществоВо время карантина возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

Во время карантина возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА


фото: ukrinform
На горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, обиды, чувства и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин ", - отметила она.

По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия.

В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).

  • Министерство внутренних дел открыло в мессенджере Telegram чат-бот, который помогает предотвращать домашнее насилие.
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