Во время карантина возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, обиды, чувства и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин ", - отметила она.
По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия.
В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).
- Министерство внутренних дел открыло в мессенджере Telegram чат-бот, который помогает предотвращать домашнее насилие.
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