В Житомирской области 7 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной госадминистрации Николай Суслик, передает пресс-служба Житомирской ОГА.
Суслик сообщил, что одна пациентка из Бердичева, один человек из Малина и двое в городе Житомир требуют подключения к аппарату ИВЛ. Кроме того, тяжелый пациент с дыхательной поддержкой кислородом, имеет сопутствующую патологию сахарным диабетом, находится на лечении в Черняховской больнице и еще двое в тяжелом состоянии находятся в Коростене и Житомирском районе.
Суслик также отметил, что по состоянию на 21 апреля на Житомирщине инфицированны коронавирусом 36 медработников.
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