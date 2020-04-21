В Житомирской области 7 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

21 апреля, 2020, 14:13

На сегодня, 21 апреля, в Житомирской области семеро пациентов с коронавирусом находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной госадминистрации Николай Суслик, передает пресс-служба Житомирской ОГА.

Суслик сообщил, что одна пациентка из Бердичева, один человек из Малина и двое в городе Житомир требуют подключения к аппарату ИВЛ. Кроме того, тяжелый пациент с дыхательной поддержкой кислородом, имеет сопутствующую патологию сахарным диабетом, находится на лечении в Черняховской больнице и еще двое в тяжелом состоянии находятся в Коростене и Житомирском районе.

Суслик также отметил, что по состоянию на 21 апреля на Житомирщине инфицированны коронавирусом 36 медработников.

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