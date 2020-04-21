В Ивано-Франковске правоохранители составили админпротокол на священника УПЦ (МП) за нарушение карантина
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.
"В Ивано-Франковске 21 апреля правоохранители составили административный протокол на священника УПЦ Мовсковського патриархата за нарушение правил карантина. Сегодня сотрудники полиции во время охраны общественного порядка выявили нарушения, а именно: во время богослужения на территории церкви находились более десяти человек без средств индивидуальной защиты, не соблюдали дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим на священника был составлен админпротокол по ст.44-3 КоАП, поскольку он был субъектом проведения религиозного мероприятия.
- Напомним, в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у шести священников.
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