В Ивано-Франковске правоохранители составили админпротокол на священника УПЦ (МП) за нарушение карантина

21 апреля, 2020, 20:03

В Ивано-Франковске во вторник, 21 апреля, правоохранители составили административный протокол на священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) за нарушение правил карантина

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковске 21 апреля правоохранители составили административный протокол на священника УПЦ Мовсковського патриархата за нарушение правил карантина. Сегодня сотрудники полиции во время охраны общественного порядка выявили нарушения, а именно: во время богослужения на территории церкви находились более десяти человек без средств индивидуальной защиты, не соблюдали дистанцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим на священника был составлен админпротокол по ст.44-3 КоАП, поскольку он был субъектом проведения религиозного мероприятия.

Напомним, в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у шести священников.

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