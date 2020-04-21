В ВСУ подтвердили 39 случаев COVID-19
21 апреля, 2020, 11:27
По состоянию на 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, из которых 2 военных выздоровели и еще 2 погибли
Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.
"На 07.00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
На 27 апреля 272 военных находятся на самоизояции.
У 90 военнослужащих срок самоизоляции истекает через два дня.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР