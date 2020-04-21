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Espreso.tvОбществоВ ВСУ подтвердили 39 случаев COVID-19

В ВСУ подтвердили 39 случаев COVID-19


фото: reuters
По состоянию на 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, из которых 2 военных выздоровели и еще 2 погибли

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На 27 апреля 272 военных находятся на самоизояции.

У 90 военнослужащих срок самоизоляции истекает через два дня.

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