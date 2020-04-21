В Украине увеличили минимальное пособие по безработице на время карантина

21 апреля, 2020, 14:14

На период карантина размер выплат для лиц, получающих минимальное пособие по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, повышен с 650 грн до 1000 грн

Об этом сообщила Государственная служба занятости со ссылкой на на соответствующее постановление Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Постановление вступает в действие с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривень для:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы из-за негативных факторов (например, прогул)

- молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и нуждаются в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

- внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, кто встал на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), выплата будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В Госслужбе занятости напоминают, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости.

Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.