В Украине было бы уже 180 тыс. больных коронавирус, если бы не карантин, - Ляшко
21 апреля, 2020, 11:50
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигла бы 180 тыс.
Об этом Ляшко сообщил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1", передает УНИАН.
"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мероприятий: если бы мы не вводили карантинных мероприятий - у нас бы было бы сейчас 180 тыс. больных коронавирусной болезнью. Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мероприятий, который есть в нашей стране", - заявил Ляшко.
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В Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19.
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