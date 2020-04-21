В Украине было бы уже 180 тыс. больных коронавирус, если бы не карантин, - Ляшко

21 апреля, 2020, 11:50

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигла бы 180 тыс.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1", передает УНИАН.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мероприятий: если бы мы не вводили карантинных мероприятий - у нас бы было бы сейчас 180 тыс. больных коронавирусной болезнью. Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мероприятий, который есть в нашей стране", - заявил Ляшко.

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