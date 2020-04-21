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Espreso.tvОбществоВ Ryanair рассчитывают на "ценовую войну" между авиакомпаниями сразу после окончания карантина

В Ryanair рассчитывают на "ценовую войну" между авиакомпаниями сразу после окончания карантина


фото: reuters
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair готовится к ценовой войне сразу после снятия ограничений из-за коронавируса

Об этом агентству Reuters рассказал исполнительный директор компании Майкл О'Лири.

Он прогнозирует быстрое оживление трафика на фоне массового снижения тарифов, к которому будут вынуждены присоединиться и традиционные авиакомпании.

Отметим, такой прогноз руководителя Ryanair противоречит мнениям большинства его коллег и аналитиков, которые считают, что возвращение к трафику 2019 г. возможно только в 2023-2024 годах. Производители самолетов и IATA также предупреждают о медленном восстановлении после пандемии.

О'Лири предполагает, что в Европе самолеты будут оставаться на земле до "ограниченного" возобновления полетов в июне. После этого возрождение внутриевропейских путешествий будет стимулироваться большими скидками на период "горячих" каникул в июле-августе.

"Многие люди в Европе были заперты в квартирах, - сказал он. - Они захотят улететь в отпуск до того, как дети пойдут в школу, если смогут сделать это безопасно ".

Ryanair поддерживает меры безопасности против коронавируса, в частности маски и проверку температуры у пассажиров и членов экипажа, но выступает против призывов к полетам на трети пустых самолетов.

Недорогая модель и надежный баланс позволяют Ryanair лучше подготовиться к снижению тарифов, которые вряд ли улучшатся до следующего года.

"То 9,99, 4,99, 1,99 евро или 99 центов за место, нам почти все равно. Наша главная задача в краткосрочной перспективе не зарабатывать деньги, а вернуть пилотов и бортпроводников к работе, поднять самолеты в воздух ", - сказал О'Лири.

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