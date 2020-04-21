В Ryanair рассчитывают на "ценовую войну" между авиакомпаниями сразу после окончания карантина
Об этом агентству Reuters рассказал исполнительный директор компании Майкл О'Лири.
Он прогнозирует быстрое оживление трафика на фоне массового снижения тарифов, к которому будут вынуждены присоединиться и традиционные авиакомпании.
Отметим, такой прогноз руководителя Ryanair противоречит мнениям большинства его коллег и аналитиков, которые считают, что возвращение к трафику 2019 г. возможно только в 2023-2024 годах. Производители самолетов и IATA также предупреждают о медленном восстановлении после пандемии.
О'Лири предполагает, что в Европе самолеты будут оставаться на земле до "ограниченного" возобновления полетов в июне. После этого возрождение внутриевропейских путешествий будет стимулироваться большими скидками на период "горячих" каникул в июле-августе.
"Многие люди в Европе были заперты в квартирах, - сказал он. - Они захотят улететь в отпуск до того, как дети пойдут в школу, если смогут сделать это безопасно ".
Ryanair поддерживает меры безопасности против коронавируса, в частности маски и проверку температуры у пассажиров и членов экипажа, но выступает против призывов к полетам на трети пустых самолетов.
Недорогая модель и надежный баланс позволяют Ryanair лучше подготовиться к снижению тарифов, которые вряд ли улучшатся до следующего года.
"То 9,99, 4,99, 1,99 евро или 99 центов за место, нам почти все равно. Наша главная задача в краткосрочной перспективе не зарабатывать деньги, а вернуть пилотов и бортпроводников к работе, поднять самолеты в воздух ", - сказал О'Лири.
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